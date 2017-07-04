В Чернигове состоялось заседание Академии творческих наук
Второй год подряд педагоги Черниговского областного Дворца детей и юношества встречают в своих стенах участников областной летней школы для одаренных и талантливых детей Черниговщины.
Об этом ЧЕline сообщили в управлении образования и науки Черниговской ОГА.
Юные таланты стали участниками Академии творческих наук «Чудо-радуга» включает 6 кафедр: «Радужная песня», «Патриотические символы», «Зажигательный танец», «Живописная Украина», «Патриотический аквагрим», «Эрудит».
Во время заседания Академии дети выучили украинскую песню, изготовили сердечки из соленого теста, разрисовали себя патриотическим аквагримом, украсили макет карты Украины и почувствовали себя юными эрудитами. Закончилось действо в актовом зале Дворца ярким флешмобом.
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