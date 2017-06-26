В Чернигове состоялась премьера уникальной мистической спектакля (Фото)
Интригующим завершением 91-го театрального сезона шевченковцев стала премьера нового спектакля «Вий. Докудрама» по пьесе известного в Украине и за ее пределами драматурга Натальи Ворожбит в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова.
Современный украинский драматург Наталья Ворожбит является одним из лидеров отечественной «новой драмы», чьи пьесы ставят театры Украины и Великобритании, Польши и Германии, Латвии и России. Ее пьесы – радикальные, жесткие, реалистичные.
Эмоциональной, напряженной, максимально приближенной к реалиям сегодняшнего дня является спектакль шевченковцев по пьесе Натальи Ворожбит «Вий. Докудрама».
На черниговской сцене впервые осуществлена постановка спектакля, сделанной в новейшем позажанровому формате докудрамы, который дает возможность создать для зрителей «эффект присутствия». По определению автора пьесы, «документальная драма оживляет персонажей и язык, возвращает драматурга к реальности». Поэтому в своей докудрамі по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» Ворожбит, использовав мистическую гоголевскую фабулу, мастерски переносит сюжетные события произведения в сегодняшнюю реальность.
Раиса Миненко, руководитель литературно-драматургической части театра
Фоторепортаж Виктора Кошмала
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