В Чернигове состоится грандиозный фестиваль для мам и детей (Афиша)
В Чернигове 22-23 апреля в «Детской Планете» состоится Фестиваль Мам! Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа, показ мод от мам, мастер-классы, творческие уголки и фотозоне, розыгрыш подарков и огромный торт. Гости фестиваля – суперфиналистки «Таня все-8» Элина Антонова, участница «Мастер Шеф Дети» Екатерина Илляшик. Вам готовит финалист кулинарного шоу страны «Мастер Шеф 4» Ярослав Бреус. Программа мероприятия Фестиваль Мам в «Детской Планете» 22 апреля 11.00 – работают все заявленные локации – Мастер-класс «Волшебная манка». Творчество с помощью цветной манки от детского центра «Индиго». – Мастер-классы: рисуем портрет, кота и другие несложные рисунки с Арт-студией «Колибри». – проведение диагностики кожи. Классификация косметических средств, представленных на рынке Украины. Консультация по уходу за кожей, подбор домашнего ухода. Демонстрация средств мгновенного действия по устранению морщин и отеков. Консультация по профилактике и лечению растяжек, облысение, ухода за волосами, профилактики ранней седины от Medical aesthetic center. – Волшебная фотозоне от свадебного агентства Eli’sb rides. – Локации от центра развития «Лидер». Тренер: Ирина Богатенко. 1) мамами: простые домашние игры и упражнения на развитие креативного мышления – 20 мин. Место для локаций – столики. 2) С детьми: интересная веселая зарядка на гибкость мышления. – 10 мин. Место для локаций – весь зал. 3) С детьми и мамами: семейные эстафеты для развития контакта «мама-ребенок» – 40 мин. Место для локаций – отведенное место. – Мастер-класс по фотопозування от Модельной студии Lily Models. 12.00 – ШоуТанцювальний микс и мастер-класс от школы красоты и грации «Санрайз». 13.00 – Гостей встречают ходулисты от эстрадно-цирковой студии «Менестрель» и мимы от «Мастерской пантомимы». 14.00 – Ведущие говорят вступительные слова и рассказывают гостям о фестивале, его участников и программу в целом, о локации, которые гости могут посетить. 14.10 – Песня от Виталины Лысенко + выступление акробаток 14.15-14.25 – Мастер-класс «Дневной макияж + трансформация его в вечерний» от Игнатенко Ольги 14.25 – Показ от Театра Мод «Феерия красоты» 14.40 – Выступление танцевального коллектива «Альянс» 15.00 – Кулинарный мастер класс от участницы 1-го сезона главного кулинарного шоу страны «Мастер Шеф Дети» Екатерины Илляшик В это время на сцене: Fashion-показ от детской модельно-актерской студии «LilyModels». Директор – Скрипник Юлия. 15.30 – Конкурс для подростков или для родителей от студии праздников «Александрина». 15.50 – Выступление танцевального коллектива «Альянс» и мастер-класс от тренеров коллектива 30 – песенный номер от творческого центра «Арт Войс» 40 – розыгрыш подарков 17.00 – показ мод с участием мам участников нашего фестиваля 17.30 – шоу мыльных пузырей от студии праздников «Александрина », групповое фото с мамами и разрезания праздничного торта! 23 апреля 11.00 – работают все заявленные локации – Мастер-класс «Волшебная манка». Творчество с помощью цветной манки от детского центра «Индиго». – Мастер-классы: рисуем портрет, кота и другие несложные рисунки с Арт-студией «Колибри». – проведение диагностики кожи. Классификация косметических средств, представленных на рынке Украины. Консультация по уходу за кожей, подбор домашнего ухода. Демонстрация средств мгновенного действия по устранению морщин и отеков. Консультация по профилактике и лечению растяжек, облысение, ухода за волосами, профилактики ранней седины от Medical aesthetic center. – Волшебная фотозоне от свадебного агентства Eli’sb rides. – Локации от центра развития «Лидер». Тренер: Ирина Богатенко. 1) мамами: простые домашние игры и упражнения на развитие креативного мышления – 20 мин. Место для локаций – столики. 2) С детьми: интересная веселая зарядка на гибкость мышления. – 10 мин. Место для локаций – весь зал. 3) С детьми и мамами: семейные эстафеты для развития контакта «мама-ребенок» – 40 мин. Место для локаций – отведенное место. – Мастер-класс по фотопозування от Модельной студии Lily Models. 13.00 – Выступление танцевального коллектива «Инсайд» и развлекательный мастер-класс от тренеров. 13.30 – анимационная программа, конкурсы от аниматоров «Детской Планеты» 13.50 – Показательное выступление и мастер-класс от спортивного клуба «Легион» 14.30 – Встреча и выступление от суперфиналистки шоу «Танцуют все 8» Элины Антоновой 14.50 – Кулинарный мастер-класс и встреча с финалистом главного кулинарного шоу страны «Мастер Шеф 4» Ярославом Бреус. 15.00 – В это время на сцене – танцевальный мастер-класс от творческого центра «Арт Войс». 15.30 – Праздничная фотосессия с Ярославом, Еленой и всеми участниками праздника, высыпаем много шариков гостей, говорим заключительные слова и объявляем праздничную дискотеку.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым