В Чернигове состоится презентация книги «Ассорти киноварного ветра»

magictr | 06.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Накануне ночи на Ивана Купала до города Чернигова приедет писательница Елена Романова с презентацией книги «Ассорти киноварного ветра».

 

«В книге я пыталась найти ответы на простые и непростые вопросы, открывала тайные познания, проходила пути, не всегда понимая, зачем их прохожу, и только в конце получала ответ-осознание того, что происходит. О первичные нити души после смерти отца, светлые воспоминания о бабушке, о перевернутое королевство грез, которое так манит и так без стыда поглощает души», – рассказала Елена Романова.

 

Презентация состоится 6 июля в 19:00 в ресторане «Градецкий». Вход свободный.

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