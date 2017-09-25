В Чернигове состоится концерт группы «Бумбокс»
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговском облмуздрамтеатре имени Шевченко, 30 сентября (в рамках масштабного тура «Голый король») состоится концерт группы «Бумбокс». Спеши приобрести билеты на Concert.ua — https://www.concert.ua/eventpage/bumboks-chernigov
Релиз EP «Голый король», в поддержку которого группа отправляется в большой тур, запланировано на август. Всего в мініальбом войдет шесть песен: «Бывшая», «Голый Король», «Болельщик», «Стальные цветы», «Вечер в Рио», а также акустическая версия песни «Люди» в качестве бонус-трека.
Концерты «Бумбокс» – это всегда невероятно эмоционально и по-настоящему! Их любят и ждут, а полные залы по всей Украине – тому подтверждение.
Дополнительная информация по телефонам: 067 759 08 67, 093 996 22 30