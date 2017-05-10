В Чернигове снимут фильм о геноциде цыган времен Второй мировой
Массовое уничтожение цыган на территории оккупированной нацистами Черниговщины станет предметом исследовательского проекта, начатого общественной организацией «Платформа для изменений” Ре: Дизайн ». Исследование призвано выяснить историческую правду о событиях геноцида. Его результаты лягут в основу документального фильма и информационной интернет-платформы, которая будет содержать в открытом доступе задокументированы свидетельства очевидцев массовых убийств и потомков убитых ромов, а также документы архивов бывших репрессивных органов. К работе привлечены профессиональные исследователи, в частности, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины Наталия Зиневич и кандидат исторических наук Анастасия Гапиенко, а также студенты Института истории, этнологии и правоведения имени Лазаревского Черниговского национального педагогического университета, кинематографисты, сотрудники архивов и представители цыганской общины. Режиссером документального фильма станет Роман Блажан. Один из фрагментов ленты обнародован и доступен на видеохостинге в «Youtube» В отличие от Западной Европы, где геноцид цыган и евреев вошел в коллективную историческую память в виде свидетельств о концлагерях с их газовыми камерами и крематориями, на территории СССР убийства происходили, в основном, из расстрелы. 2-3 августа 1942 года в Чернигове состоялись ли не самым массовые расстрелы цыган. Одно из таких мест в Подусовский Яра отмечено памятным знаком, а также – символическим камнем в композиции мемориала у Бундестага в Берлине. Известно также о казни цыган в Бахмаче и Борзне. Исследователи предполагают, что реальное число жертв в Черниговской области превышает озвучиваемую до сих пор цифру в 3-5 тысяч. Кроме производства научно-популярного исторического контента, команда проекта ставит целью разработку методологии ведения подобных исследований на территории Украины. В этом году украинская и международная ромская сообщество будет отмечать 75-ю годовщину массовых расстрелов ромов в Чернигове. В Украине документирования памяти жертв началась лишь с конца 1990-х годов. Для памяти 16 мая в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве состоится интерактивная дискуссия с участием ученых, представителей цыганской общины и гражданского общества.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым