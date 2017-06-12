В Чернигове сгорели мужчина и женщина
12.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В дежурную часть Черниговского отдела полиции поступило сообщение, что на улице Сосновая горит дом. Об этом стало известно из собственных источников. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что горел одноэтажный дом на два входа. Огонь уничтожил облицовки одной части дома и мебель и повредил окна, стены, потолок и пол. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Во дворе дома обнаружен труп 62-летнего мужчины, который проживал в этом доме. А в спальне на обгоревшей кровати было еще одно изуродованное огнем тело 77-летней женщины. Соседи сообщили, что бедняга не передвигалась, потому что у нее было сломано бедро. Оба трупа доставлены в морг.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым