В Чернигове рыцари сошлись в поединках (Фото)
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Два дня подряд на берегах Десны звенели железные мечи рыцарей, которые отовсюду пришли на фестиваль «Сиверские викинги».
В течение двух дней с самого утра и до позднего вечера проводились рыцарские турниры разного сорта. Два дня ребята в воинских доспехах, которые весят от 20-30 кг, профессионально соревновались.
Конечно, наблюдать интересно, а вот не каждый сможет выйти на поле и сойтись в поединке. А в этот раз в рыцарских турнирах принимали участие и девушки.
Поэтому, дорогие мужчины, смотрите, а то девушки скоро станут амазонками и тогда вам будет плохо. А в целом бои были дружелюбны, ведь все мы – дети Украины.
Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым