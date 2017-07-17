В Чернигове рыцари сошлись в поединках (Фото)

magictr | 17.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Два дня подряд на берегах Десны звенели железные мечи рыцарей, которые отовсюду пришли на фестиваль «Сиверские викинги».

В течение двух дней с самого утра и до позднего вечера проводились рыцарские турниры разного сорта. Два дня ребята в воинских доспехах, которые весят от 20-30 кг, профессионально соревновались.

Конечно, наблюдать интересно, а вот не каждый сможет выйти на поле и сойтись в поединке. А в этот раз в рыцарских турнирах принимали участие и девушки.

Поэтому, дорогие мужчины, смотрите, а то девушки скоро станут амазонками и тогда вам будет плохо. А в целом бои были дружелюбны, ведь все мы – дети Украины.

Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала

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