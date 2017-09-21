В Чернигове ребенка чудом не раздавил грузовик (Видео)
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Происшествие при участии грузовика и детей на велосипеде заснял на свой видеорегистратор пользователь аккаунта на YouTube Станислав Автофорум.
Мужчина на автомобиле двигался по улице Ріпкинською. Впереди ехал грузовик. И вдруг перед ней на дорогу начали выезжать подростки на велосипедах. Один из них не удержался и чуть не попал под колеса многотонного грузовика.
Только реакция водителя предотвратила ужасной трагедии. Водитель вышел из машины, чтобы проверить, все ли в порядке с парнем.
После чего участники происшествия разъехались.
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