В Чернигове разоблачили серийного вора банковских карт
Черниговской местной прокуратурой в суде доказана вина злоумышленника, который несанкционированно вмешался в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации и кражи чужого имущества.
Об этом ЧЕline сообщили в прокуратуре города Чернигова.
В ходе судебного разбирательства нашло свое подтверждение то, что в январе текущего года местный житель, используя банковский автомат самообслуживания, нарушая процедуру авторизации, умышленно вмешался в работу банковского терминала самообслуживания, что повлекло отображения на экране банковского автомата данных о текущем состоянии счета клиента.
В дальнейшем злоумышленник путем свободного доступа с целью личного обогащения посредством банкомата обналичил денежные средства с ранее похищенной у потерпевшей карты.
Всего обвиняемый совершил 9 аналогичных эпизодов.
Действия злоумышленника квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации), ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) и ч. 2 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества, совершенное повторно).
Приговором Новозаводского районного суда г. Чернигова местного жителя приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
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