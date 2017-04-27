В Чернигове провели в последний путь защитника Отечества Павла Смирнова
27.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С погибшим под Авдеевкой уроженцем села Полуботки Черниговского района старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады Павлом Смирновым простились 26 апреля в Екатерининском храме Чернигова. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Павел Смирнов погиб 22 апреля во время выполнения боевой задачи. Павел получил тяжелое ранение во время минометного обстрела, умер уже в больнице. Погибшему Герою было 27 лет. Проводить в последний путь бойца пришли сотни горожан, родственники и близкие погибшего. Односельчане, близкие и собратья воина характеризуют его как очень отзывчивого и порядочного человека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Герои не умирают!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым