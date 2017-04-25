В Чернигове процветает вандализм: на этот раз разбили памятную доску
25.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вероятно, в Чернигове вандалы чувствуют себя уверенно и безнаказанно, потому что довольно часто решаются на хулиганство – то лавочку сокрушат, то остановку разорят, то еще что-то. Свеженький случай вандализма на этот раз зафиксировано в Марьиной роще, где вандалы вдребезги разбили памятную доску. Общественный активист Александр Антипец выложил на своей странице в Facebook фотографии того, что от нее осталось. Под фотографиями черниговец Дмитрий Тигранов написал комментарий. Он рассказывает, что доска была установлена во время одной избирательных кампаний кандидатов в депутаты Геннадием Корбаном. Он обещал построить на этом месте памятник украинском, отдавших жизнь за Украину. Вот только дальше разговоров дело не пошло.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым