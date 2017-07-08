В Чернигове проходит ІХ международный шахматный фестиваль
08.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове стартовал IX Международный шахматный фестиваль «Зачарована Десна-2017», который уже давно стал визитной карточкой Чернигова.
В этом году турнир собрал около 150 участников. Сильнее шахматисти приехали почти из всех областей Украины, а также из Республики.
В соревнования включены турниры для взрослых и детей, которые проходят по швейцарскій системе в 9 туров.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
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