В Чернигове проходит ІХ международный шахматный фестиваль

magictr | 08.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове стартовал IX Международный шахматный фестиваль «Зачарована Десна-2017», который уже давно стал визитной карточкой Чернигова.

В этом году турнир собрал около 150 участников. Сильнее шахматисти приехали почти из всех областей Украины, а также из Республики.

В соревнования включены турниры для взрослых и детей, которые проходят по швейцарскій системе в 9 туров.

Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.

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