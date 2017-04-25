В Чернигове продавщица собственноручно поймала преступника
Благодаря неравнодушным гражданам патрульные задержали мужчину, который украл в магазине деньги. В Чернигове 23 апреля около трех часов дня один из экипажей получил информацию, что на перекрестке улиц Гетьмана Полуботка и Пятницкая обокрали женщину и она нуждается в помощи. Прибыв на место, патрульные увидели, что возле остановки общественного транспорта молодая женщина пытается задержать мужчину. Когда полицейские приблизились и спросили, что случилось, девушка ответила, что этот гражданин украл у нее деньги. Выяснилось, что девушка работает продавцом в цветочном магазине неподалеку. А человек, которого она пыталась задержать, перед этим зашел в магазин и, воспользовавшись случаем, украл деньги из ящика прилавка. Человек, на которого указывала продавец, от объяснений отказался. Патрульные его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Позже при осмотре похищенные деньги были найдены и изъяты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым