В Чернигове приходит в упадок дом, в котором должны были создать музей (Фото)
Дом находится по проспекту Мира рядом с гостиницей «Градецкий», построенный в 1877-1878 гг. Он принадлежал династии врачей, что ее основал Павел Полторацкий, который был известным врачом в Чернигове. Именно его правнук завещал создать в доме музей.
Роман Нитченко, часто проходивши мимо это здание, никогда не обращал особого внимания, лишь знал, что это дом с историей. Но недавно решил «копнуть» глубже.
Дом много лет принадлежал Украинскому обществу охотников и рыболовов, а с 1998 года арендовался Черниговским отделом Союза украинок, который имел целью восстановление здания и создание в нем музея Софии Русовой. В 2016 году здание хотели продать, но вмешалась община.
Известно, что дом имел крыльцо кованый с навесом и веранду с резными колоннами и садом, внутри был оборудован камин. И все это не сохранилось. Дом претерпел воровства и пожара, многое было потеряно. Нынешнее состояние здания плачевное: резьба гниет, хорошие двери без навеса подвергаются «атаке» времени и влаги, крыша провис и протекает, фундамент через заросли также постепенно разрушается и в целом штукатурка по зданию отваливается.
А внутреннее состояние вообще не описать… В 2016 году во время проведения ревизии здания говорили, что будут ремонтные работы. Будут ли они? И какой сейчас статус здания? Будет ли наконец здесь музей? Если мы хотим стать туристическим городом, то должны сохранить дом Полторацьких.
Источник: «Черниговский Кисель»
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