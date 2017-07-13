В Чернигове презентуют карикатуры «без слов»
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана состоится открытие выставки карикатур членов Ассоциации карикатуристов Украины.
Ассоциация карикатуристов – организация, основанная в 2002 году, объединяет карикатуристов почти из всех регионов Украины. Среди членов Ассоциации – неоднократные победители международных конкурсов карикатур. Практически на каждом международном конкурсе карикатур украинские художники становятся лауреатами. За время независимости Украины нашим художникам было получено более семисот призов разного достоинства на самых престижных международных выставках карикатуры в разных странах на всех континентах.
На выставке будут представлены работы, известные как карикатуры «без слов». История их рождения составляет 60-х годов прошлого века, когда на страницах газет и журналов начали появляться маленькие черно-белые рисунки «без слов», которые на сегодня превратились в самодостаточный вид искусства со своими правилами, методами, философией, лидерами и признанными мастерами.
Открытие выставки состоится 14 июля в 15:00.
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