В Чернигове презентовали проект капитального ремонта нижней части Вала (Фото)
Городской архитектурно-градостроительный совет рассмотрел проект капитального ремонта территории «нижней» части Вала – от вул. Преображенской до Коллегиума.
Его представила молодая черниговская фирма «СИТИ-Проект», которая победила в тендере на эти проектные работы.
«Техническое задание на проектные работы согласовывалось с руководителем заповедника «Чернигов древний». Мы не могли выйти за пределы тех дорожек, которые находятся на балансе Управления ЖКХ – потому что там земля государственного заповедника, вопросы которой решаются исключительно по решениям Верховной Рады Украины. Задача была сделать капитальный ремонт этих дорожек, добавить туда освещение, установить в достаточном количестве удобные скамьи, восстановить фонтан, который там существует уже более 100 лет, но не работает. Также была задача разместить на этой территории макет Вала – для того, чтобы туристы могли лучше представить его в комплексе», – рассказал начальник городского управления ЖКХ Ярослав Куц.
Ознакомил градостроительный совет с результатом работы проектировщиков главный инженер этого проекта в компании «СИТИ-Проект» Станислав Мельник.
Поскольку речь идет о капитальном ремонте парка, а не о реконструкции, предусматривается сохранение всех объектов на этой территории в существующих привычных рамках. Добавляются только несколько элементов, которые тоже будут выполнены в стилистике «Чернигова древнего».
«Я с этим проектом работаю уже с зимы. Все мои замечания учли, сделали необходимые исправления. В частности, на этой территории благоустройства в прошлом находились две основные исторические сооружения: Любецкая ворота (главная ворота черниговской крепости) и так называемые Лоеве ворота, которые выходили на другой путь. На этих местах проектом предусмотрены трассировки (выделение на плоскости дороги) и макеты. Это будет удобным элементом при проведении экскурсий», — отметил Генеральный директор Национального архитектурно-исторического заповедника “Чернигов древний” Юрий Соболь.
Источник: Черниговский городской совет
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