В Чернигове презентовали фотопроект «Если бы не Война», посвященный героям АТО (Фото)
В концертно-выставочном комплексе м. Чернигов вчера, 24 июня, состоялась презентация волонтерского фотопроекта «Если бы не Война» и одноименной книги.
Организаторы и авторы проекта Юлия Волкова, Елена Соколовская и Евгения Барилко представили работы черниговцам и рассказали о создании книги. Познакомиться с проектом и осмотреть фотографии пришло немало горожан, среди которых было немало молодежи, военнослужащих и ветеранов АТО.
Фотовыставка содержит 122 фотографии и состоит из восьми блоков, названия которых говорят сами за себя: «Любовь и война», «Женщины на войне», «Героические мамы», «Я – есть» и тому подобное.
««Если бы не Война» – это лица, истории, память, мечты и планы 122 Героев современной Украины. В течение года мы знакомили общество с удивительными людьми, а в начале декабря 2016-го все это сложилось в масштабную фотовыставку и книгу, которую мы представляем. Книгу, дойдя до последней страницы которой вы увидите Героев нашими глазами – людей, которые их знают поименно и лично», – рассказала организатор проекта Елена Соколовская.
Источник: Министерство обороны Украины
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым