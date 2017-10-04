В Чернигове предлагают открыть приемник для бездомных и нищих
04.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Приемник для бездомных и нищих, которые бродят по городу, предложил открыть в Чернигове Сергей Бондарчук. Петиция с таким предложением была создана в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«Чтобы они могли там питаться и находиться на время выяснения их обстоятельств», – написал автор.
До конца сбора подписей осталось 29 дней.
По состоянию на 3 октября петицию подписали 16 человек из 250 необходимых.
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