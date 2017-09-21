В Чернигове предлагают апгрейд «призрака социализма» (Фото)
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Появились фото проекта реконструкции Летнего театра в городском Парке культуры и отдыха.
Фотографии своего варианта проекта реконструкции на собственной странице в Facebook выложил Константин Нагорный.
Черниговцы неоднозначно отреагировали на предложенный вариант реконструкции. Будущий вид Летнего театра кое-кому понравился. Кое-кто считает, что реконструкция нужна, но стоит рассматривать и другие варианты. И в целом пользователи соцсети сходятся на мнении, что «призрак социализма», так окрестили сооружение в ее нынешнем состоянии, надо осовременивать.
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