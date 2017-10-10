В Чернигове поздравили победителей краеведческого конкурса
10.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
До музея-заповедника Михаила Коцюбинского 10 октября пришло много взрослых и юных гостей, ведь сегодня в культурном центре Чернигова состоялся слет победителей Областного краеведческо-патриотической акции учащейся молодежи «От рода к роду сохраним традиции народа».
Акция была начата в 2015 году. Она дала возможность талантливой молодежи показать широкой публике свои умения и достижения в сфере народного творчества.
В нынешнем году на рассмотрение жюри было прислано 77 работ из 18 районов Области в двух возрастных группах – старшей и средней. Авторы лучших работ стали победителями. Они получили почетные грамоты и подарки.
Источник: Музей-заповедник Михаила Коцюбинского
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