В Чернигове появятся еще 5 новых фонтанов
Управление ЖКХ Черниговского городского совета намерен подписать с вновь проектной организацией ООО «Сити-проект» договор по разработке эскизного проекта развития Центрального парка культуры и отдыха в городе Чернигове, в котором будет предусмотрено 5 новых фонтанов (2 декоративные фонтаны, 1 пешеходный, 1 каскадный и 1 светло-музыкальный). Об этом на своей странице в сети Facebook написал общественный активист Александр Гашпар. «За создание такого эскизного проекта УЖКХ заплатит ООО« Сити-проект »(под этим названием скрывается тот самый ФЛП Bohdan Maritch, который не имеет даже архитектурного образования, но который очень хорошо« рисует »проекты под диктовку мэра и начальника УЖКХ) 210000 гривен. Это была самое дорогое тендерное предложение, но другие отклонили с довольно забавных оснований например участником, который предложил меньшую цену за разработку эскизного проекта развития Центрального парка культуры и отдыха в г. Чернигове не был предоставлен эскизный проект развития Центрального парка культуры и отдыха в г. Чернигове », – отмечает Александр Гашпар.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым