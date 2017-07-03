В Чернигове построят корпус радиотерапевтического лечения
На территории Черниговского областного онкологического диспансера 5 июля состоится закладка капсулы, что будет символизировать начало строительства корпуса под современное радіотерапевтичне оборудование – линейный ускоритель, и подписание Меморандума о намерениях относительно сотрудничества между народными депутатами Украины, администрацией области и администрацией города.
Как известно, ежегодно только в Черниговском областном онкологическом диспансере лучевую терапию получают свыше 2 500 больных, из которых около 1 900 пациентам осуществляется дистанционное гамма-терапевтическое лечение. В общем с применением лучевой терапии лечатся до 60% всех пациентов со злокачественными новообразованиями.
Впрочем, за двадцать лет гамма-терапевтическое оборудование, которым укомплектовано онкодиспансер, вполне исчерпало свой технический ресурс, а следовательно требует замены. Срок эксплуатации источников гамма-терапевтических аппаратов составляет всего 5 лет.
В настоящее время отделение лучевой терапии Черниговского областного онкологического диспансера оснащено двумя такими аппаратами для проведения дистанционной лучевой терапии. Аппараты работают в три смены, проводят в среднем 37 сеансов за смену – это значительно превышает рекомендуемая нагрузка на аппарат. Нагрузке способствует и тот факт, что на протяжении последних 18 лет медицинские учреждения Черниговщины ни одного нового аппарата для проведения лучевого лечения не получали.
Приобрести же новейшее оборудование Черниговскому областному онкологическому диспансеру самостоятельно не позволяет его высокая цена. Как пример, на сегодня ориентировочная закупочная стоимость источника гамма-терапевтического излучения составляет примерно 8,5 миллиона гривен. После окончания срока эксплуатации такой источник требует крайне специализированного профессионального захоронения. Гамма-терапевтический аппарат всегда является носителем мощного источника радиоактивного излучения, что может быть потенциально опасным при техногенных катастрофах, нефаховому использовании и тому подобное. Современной альтернативой гамма-терапевтическому аппарату устаревшей модификации является линейный ускоритель. Согласно рекомендациям ВОЗ, потребность в линейных ускорителях составляет 1 аппарат на 300 000 населения. Зато в государственных лечебных учреждениях Украины работают лишь 17 линейных ускорителей.
Медики Черниговщины вполне понимают всю сложность ситуации, в которой вынуждена находиться наше государство, в частности, ее медицинское звено. Впрочем, акцентируют внимание на том, что врач не имеет ни профессионального, ни морального права покидать своих пациентов сам на сам со своей болезнью, когда есть хотя бы минимальный шанс на выздоровление. Преимущество линейного ускорителя доказана – в отличие от гамма-терапевтического аппарата, он не содержит радиоактивных элементов, самостоятельно генерирует излучение, поэтому не является угрозой радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Приобретение современного радиотерапевтического комплекса для Черниговского областного онкологического диспансера даст возможность:
– значительно улучшить какие-то оказания медицинской помощи онкологическим больным;
– подвести более высокие дозы облучения на область опухоли и уменьшить облучение окружающих здоровых тканей;
– уменьшить срок пребывания больных в стационаре и длительность курса реабилитации в амбулаторных условиях;
– повысить результаты лечения онкологических больных, уменьшить лучевые осложнения,
– снизить риск инфекционных осложнений после курса лучевой терапии.
Оснащение отделения лучевой терапии с линейным ускорителем даст возможность обеспечить непрерывную работу аппаратов без необходимости замены источников излучения.
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