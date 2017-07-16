В Чернигове посреди белого дня похитили человека
16.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 15 июля, в полицию обратилась жительница чернигова и сообщила, что ее мужа похитили.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
В 15:15 муж стоял на остановке общественного транспорта по проспекту Мира, когда вдруг подъехал автомобиль, из которого вышли трое неизвестных и силой бросили мужа заявительницы в машину.
Злоумышленники были на автомобиле «ВАЗ 2107», красного цвета, и поехали в направлении гипермаркета «Вена».
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым