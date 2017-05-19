В Чернигове полицейский «Приус» столкнулся с фурой
19.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове попал в ДТП патрульный экипаж. Это произошло в микрорайоне Масаны на перекрестке вблизи предприятия «Млибор». Столкновение произошло по вине водителя, который управлял фурой. Он выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество служебному автомобилю, который двигался с включенными световыми сигналами. К счастью, из людей никто не пострадал, чего нельзя сказать о полицейской машину. Масштабы ее повреждений оценивать специалисты, предварительно известно, что в «Приуса» разбито стекло и повреждена передняя часть. Это сообщил представитель управления патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. По его словам, патрульные в такие ситуации попадают не часто. Это первый случай за полгода.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым