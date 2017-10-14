В Чернигове полицейские «прикрывали» наркобизнес
В Чернигове правоохранители обнаружили группу наркоторговцев, членами которой были сотрудники полиции, которые “прикрывали” діяльнітсь группы.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНИАН.
«Была разоблачена преступная группа из числа сотрудников полиции и гражданских лиц, которая длительное время сбывала на территории Черниговщины наркотические средства и психотропные вещества. Установлено, что в течение трех лет наркодельцы обогатились более чем на 7 млн грн», – говорится в сообщении.
По информации следствия, в наркобизнесе были привлечены четверо жителей Чернигова и двое полицейских, которые, по данным оперативников, “прикрывали” преступную деятельность группы.
«37-летняя жительница Чернигова привлекла к наркоторговле еще трех мужчин, которые на собственном автотранспорте развозили и сбывали товар. Прикрывали преступную деятельность группы и предупреждали о возможных проверках вышеупомянутые полицейские. За что получали от незаконного бизнеса свои “проценты”. А прибыль местная наркомафия имела немалый – правоохранители установили, что за три года на банковские карты наркодельцов было перечислено 7,1 миллионов гривен», – подчеркнули в ведомстве.