В Чернигове поймали мошенниц, которые обманывали стариков
Злоумышленницы представлялись работниками социальных служб, после ухода которых пенсионеры теряли свои сбережения.
15 сентября за помощью в полицию обратилась 87-летняя черниговская пенсионерка. Женщина рассказала правоохранителям, что после ухода двух смуглых женщин, которые представились работниками соцслужбы, она обнаружила отсутствие 500 гривен и 60 долларов США.
Того же дня на линию «102» поступило сообщение еще от одной жертвы самозванок. 85-летняя женщина рассказала полиции, что в ее дом зашли две псевдо представительницы соцслужбы и под предлогом обмена старых денег на новые, завладели 3000 гривен хозяйки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по «горячим следам» установили, что к мошенническим действиям причастны две ранее судимые жительницы Полтавской и Сумской областей.
Подозреваемые в содеянном сознались и дали правдивые показания. Деньги изъяты и возвращены владельцам. Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Черниговского региона.
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по статьям «кража» и «мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законом за данные деяния — лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник Полиция Черниговщины