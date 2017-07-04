В Чернигове подрядчики вывезли строительный мусор в зеленую зону (Фотофакт)
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
После проведения работ по реконструкции водопровода по улице Гагарина (от конечной остановки 5-го троллейбуса до улицы Спортивной) подрядчики вывезли строительный мусор в зеленую зону.
Об этом написал в Facebook черниговец Олег Карпенко.
«…убирать его никто не собирается (эта куча лежит с прошлого года). Вокруг гуляют дети, мамы с колясками, люди семьями приезжают на шашлычок… А что, ведь мы проглотим очередную надругательство над нашим городом?» – возмущается Олег Карпенко.
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