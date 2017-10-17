В Чернигове под многоэтажкой нашли тело. ОБНОВЛЕНО (Фото)

magictr | 17.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове сегодня, 17 октября, в зеленых насаждениях возле дома по Мстиславский, 34 нашли тело человека.

Эту информацию ЧЕline подтвердил пресс-офицер управления патрульной полиции Чернигова Виталий Копыстко.

Сейчас территорию обнесли лентами и на месте работает следственно-оперативная группа. Из собственных источников ЧЕline стало известно, что тело было замотано в ковер и оклеено скотчем.

Труп оказался женского пола, якобы с волосами рыжего цвета.

Жители района говорят, здесь всегда было много наркоманов, а рядом с местом, где нашли труп, — дом, где постоянно собираются бездомные.

Больше подробностей – позже.

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