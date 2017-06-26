В Чернигове почтят память Станислава Репейника

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В Черниговском литературно-мемориальном музее-заповеднике Михаила Коцюбинского состоится вечер памяти известного писателя, переводчика, многолетнего руководителя Черниговского областного отделения Национального Союза писателей Украины Станислава Репейника.

Мероприятие посвященный к 5-летию со дня смерти писателя.

Приглашаются все желающие.

Мероприятие состоится 30 июня. Начало запланировано на 12.00.

Вход свободный.

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