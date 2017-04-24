В Чернигове почтили погибших в АТО защитников Украины
Шествиями к местам захоронений героев Украины, мужественно защищали ее территориальную целостность и независимость во время боевых действий на востоке страны, начался вчера, 23 апреля, на кладбище «Яцево» поминальное мероприятие по чествованию памяти погибших в АТО воинов Черниговщины. Инициативу областной общественной организации «Единая семья Черниговщины» о проведении мероприятия поддержали облгосадминистрация, областной совет, Черниговский городской совет, а также общественные организации «Единый волонтерский центр» и «Родина Воина». С Черниговщины 153 воины не вернулись к родным очагам. 36 из них похоронены на кладбище «Яцево» в областном центре. Их вспомнили поименно. Присутствующие минутой молчания почтить память всех, кто погиб при исполнении воинского долга в зоне антитеррористической операции. Заупокойную литию отправили настоятель храма святого великомученика Михаила и Федора, протоиерей, отец Олег Сиренко и благочинный храма святой Великомученицы Екатерины Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, военный капеллан, протоиерей, отец Евгений Орда. К участникам мероприятия обратились члены семей погибших: Юлия Титарчук – жена капитана 1-й отдельной танковой бригады (киборга) Владимира Титарчук, Людмила Бруй – иметь старшего солдата-гранатометчика 1-й отдельной гвардейской танковой бригады Николая Бруя, Елена Белеванцева – иметь старшего солдата 13 -го отдельного мотопехотного батальона Владимира Близнюка и Людмила Житникова – иметь старшего прапорщика, разведчика Черниговского пограничного отряда Игоря Нешка. Как символы душ погибших бойцов дети Героев отпустили в небо белые шарики. В завершение действа его участники возложили цветы к последнему захоронения – могилы младшего сержанта отдельной радиолокационной роты 72-й бригады Дмитрия Пономаренко. Вечные память и уважение героям!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым