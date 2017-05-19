В Чернигове отрыли церковь Харе Кришна
Черниговские Кришны открыли церковь. Религиозная организация «Религиозная община сознания Кришны в городе Чернигове” по ст. 14 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» внесла некоторые изменения и дополнения в устав. Черниговцам это религиозное объединение известное под пением и танцами в людных местах и бесплатным печеньем.
Справка:
Международное Общество Сознания Кришны (МТСК) основано в 1966 году в Нью-Йорке А. Ч.Бгактиведанта Свами Прабхупадой. Хотя некоторые считают общество новым религиозным движением, на самом деле Прабхупада не создавал нового вероучения, не возражал авторитета предшественников и не прибегал к антагонизму имеющейся традиции – это монахи не провозглашал себя пророком, мессией или инкарнацией Бога на Земле, а только называл себя слугой Бога, а своим последователям пытался привить уважение к предыдущим учителей и признанных святых, бережное отношение к духовному и культурному наследию прошлого. Согласно вишнуитских и вообще к индуистских традиций, после посвящения в сан Свами (санньясу) человек становится признанным духовным лидером и получает не только право, но и обязанность возглавить духовное движение. Бхактиведанта Свами не нарушал традиций. Более того, приказ распространить вишнуизма в Западном мире он получил непосредственно от своего гуру. Таким образом, преемственность была сохранена. Ядро его философии базируется на таких древних текстах, как Бхагавад-Гита и Шримад-Бхагаватам. Отличительные особенности и культура движения пришли из традиции ґаудия ваишнавизму (бенгальского вишнуизма), которая имела сторонников в Индии еще с конца XV века. МТСК было организовано для распространения практики бхакти-йоги (йога преданности) имеется в виду преданный (бхакти) направляет все свои мысли и действия на удовлетворение Верховного Господа – Кришны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым