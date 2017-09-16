В Чернигове отметили День спасателя Украины (Фото)
В Чернигове, 14 сентября, отметили День спасателя Украины. Торжества проходили в Черниговском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко, рядом с театром – на Красной площади – на обозрение всем желающим спасатели выставили новую спецтехнику и даже продемонстрировали некоторые профессиональные навыки.
День спасателя Украины – профессиональный праздник с 2008 года. И хотя первые пожарные отряды возникли на Черниговщине еще в 1775 году, официально труд людей мужественной профессии начали чествовать от 2008-го – ежегодно 17 сентября.
Ныне этот день является особенным для тысяч профессионалов – только в составе Черниговского гарнизона работает более 1650 спасителей, и для миллионов других граждан – всех тех, кто ежедневно огражден от чрезвычайных ситуаций благодаря работе ГСЧС.
Децентрализация власти, реформирования системы безопасности и обороны, передача отдельных полномочий от государственных органов до органов местного самоуправления предопределяют реформирование системы. Один из аспектов ее модернизации – наращивание материально-технической базы и переоснащение современной техникой. Только с начала 2017 года спасатели Черниговщины пополнили парк пятью образцами специальной оперативно-спасательной техники.
Во время официального торжественного мероприятия в Черниговском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко, вручили награды спасателям.
За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности и по случаю Дня спасателя Почетной грамотой областной государственной администрации награждены:
Горбащенка Олега Николаевича – начальника 14-й государственной пожарно-спасательной части (м. Бахмач) 4-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Черниговской области, майора службы гражданской защиты;
Головача Юрия Дмитриевича – командира отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части (поселок Козелец) 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Черниговской области, старшего прапорщика службы гражданской защиты;
Заворотного Максима Ивановича – начальника 11-й государственной пожарно-спасательной части (м. Семеновка) 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Черниговской области, капитана службы гражданской защиты.
Благодарность председателя областной государственной администрации объявлена:
Даниленко Сергею Николаевичу – пенсионеру службы гражданской защиты;
Куцу Владимиру Степановичу – ветерану службы гражданской защиты;
Моргацькому Захару Николаевичу – начальнику караула 5-й государственной пожарно-спасательной части (поселок Козелец) 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Черниговской области, старшему лейтенанту службы гражданской защиты;
Федорченко Юрию Леонидовичу – пенсионеру органов внутренних дел Украины.
Фоторепортаж Виктора Кошмала