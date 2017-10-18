В Чернигове открыли «Белую сцену»
18.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В минувшие выходные в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко состоялось открытие малого сценической площадки «Белая сцена» премьерным показом спектакля «Наташа. Хроника мечты» по пьесе современного украинского драматурга Ярославы Пулінович «Наташчина мечта».
После завершения спектакля зрители приняли участие в обсуждении затронутой темы в спектакле, которая является своеобразной исповедью, фотовідбитком современных подростковых взаимоотношений.
Следующие показы спектакля «Наташа. Хроника мечты» пройдут в драмтеатре 15 и 29 октября.
Источник: Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т.Г. Шевченко
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