В Чернигове откроют первый класс IT
В новом учебном году в Чернигове набирать первоклашек, которые с самого начала обучения углубленно изучать современные информационные технологии. Это стало возможным благодаря переименованию профильного городского учебного заведения – Информационно-технологического лицея № 16. Сегодня на заседании исполкома городского совета лицей получил новое название – Учебно-воспитательный комплекс ООШ I-III ст. Информационно-технологический лицей № 16. «Это позволит набрать первый класс и в 16-й школе открыть звено начальной школы. В этом учебном заведении дети смогут уже со второго класса углубленно изучать информационные технологии », – отметил Василий Билогура, начальник городского управления образования. Также на заседании горисполкома Черниговский Детский сад № 68 «Познайка» переименовали в «Познайка. Центр развития ребенка ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым