В Чернигове орудовал карманный вор
Полицейские уголовного розыска Черниговского отдела полиции задержали карманного вора, на счету которого десяток краж.
К Черниговского отдела полиции поступали обращения от черниговцев по фактам похищения денег и кошельков. Места совершения преступлений и способ их указывали на то, что кражи совершает один и тот же человек. Ведь потерпевшие – лица, стояли в очередях за лекарствами в аптеках или в аптечных пунктах при больницах.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Правоохранители начали поиски злоумышленника. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к кражам причастен 42-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель чернигова, который употребляет наркотические средства. Мужчину задержали и доставили в полицейский отдел. Вор рассказал правоохранителям, что выбирал своих жертв в аптеках, где были большие очереди.
Когда потерпевшие отвлекались, похищал из карманов или сумок исключительно кошельки или деньги, которые тратил на наркотики.
По фактам краж открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование и проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.
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