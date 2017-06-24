В Чернигове ограбили аптеку (Фото)

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Ограбление произошло в одной из аптек по ул. Ремесленной, возле Центрального рынка. Неустановленное лицо, применяя угрозы в отношении сотрудника аптеки, открыто завладел денежными средствами в сумме 3.000 гривен.

Злоумышленника сняли камеры видеонаблюдения.

После совершения преступления он переоделся в черную футболку.

Источник: Йх разыскивает полиция Чернигова

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