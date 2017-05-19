В Чернигове обокрали семинаристов московской церкви

despravda | 19.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Двое семинаристов духовного училища, расположенного на территории Троицкого собора, обратились в полицию Чернигова с заявлениями об исчезновении личных вещей. Этот факт подтвердили в полиции города. За прошедшие сутки неизвестный зашел в училище и завладел рюкзаком, ноутбуком, фотоаппаратом, а также документами семинаристов. Двери в свои комнаты ребята не закрыли. Полиция проводит проверку.

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