В Чернигове обокрали семинаристов московской церкви
19.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Двое семинаристов духовного училища, расположенного на территории Троицкого собора, обратились в полицию Чернигова с заявлениями об исчезновении личных вещей. Этот факт подтвердили в полиции города. За прошедшие сутки неизвестный зашел в училище и завладел рюкзаком, ноутбуком, фотоаппаратом, а также документами семинаристов. Двери в свои комнаты ребята не закрыли. Полиция проводит проверку.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым