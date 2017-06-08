В Чернигове обокрали известного коллекционера

despravda | 08.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Известного черниговского коллекционера Валентина Шура обокрали. Об этом стало известно из собственных источников.

У мужчины украли драгоценную книгу «Евангелие» (оценивается в более три тысячи долларов), около 40 000 гривен, золото, серебряные монеты. По данному факту открыто уголовное производство. Валентин Шур – известный в Чернигове и за его пределами коллекционер. Его называют черниговским Индиана Джонс.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
Метки:, ,

Похожие записи

Об авторе

despravda