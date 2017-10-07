В Чернигове обнаружили три автомобиля с явными признаками подделки (Фото)

magictr | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В течение суток во время патрулирования экипажи патрульной полиции обнаружили три автомобиля, которые имели явные признаки подделки. Поддельными были как свидетельства о регистрации транспортных средств, так и номера их агрегатов.

Водители этих авто во время общения с полицейскими своей вины не отрицали, отвечали на все вопросы правоохранителей, предоставляли им необходимую информацию.

Все транспортные средства поместили на арестплощадку.

Источник: Патрульная полиция Чернигова

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