В Чернигове обнаружили опасные грузы
Во время патрулирования города 12 июля экипажи патрульной полиции вынесли сразу шесть постановлений по статье 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение правил дорожного перевозки опасных грузов.
Водители транспортных средств, которые перевозили опасный груз, не имели при себе разрешений на его перевозку.
Согласно Законов Украины «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», «О перевозке опасных грузов» и «О дорожном движении», а также Правил дорожного движения перевозчик обязан разработать и согласовать с органами Национальной полиции маршрут и режим перевозки опасного груза.
Источник: Патрульная полиция Черниговщины
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