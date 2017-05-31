В Чернигове нашли «неправильные» цены на алкоголь
Управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров в мае провело 10 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями на территории Черниговской области. Об этом сообщили в ДФС Черниговской области. По результатам проверок выявлено 7 фактов нарушений требований Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» от 19.12.1995 №481 / 95-ВР (с изменениями и дополнениями), а именно: 3 факта розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных; 2 – розничной торговли алкогольными напитками без лицензии; 1 – розничной торговли табачными изделиями без лицензии; 1 – хранение алкогольных напитков в местах, не внесенных в Единый государственный реестр мест хранения. Общая сумма штрафных финансовых санкций за вышеуказанные нарушения составляет 98 тыс. Гривен.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым