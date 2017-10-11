В Чернигове на маршрут скоро выйдет новый троллейбус
Сегодня, 10 октября, КП «Черниговское троллейбусное управление» получило первый новый троллейбус с нынешней закупки.
Приемка состоялась на троллейбусной остановке «Автозавод» и проводилась комиссией из руководителей профильных служб троллейбусного управления – службы ремонта, эксплуатации и других.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
Далее троллейбус будет проходить обкатку и только после этого будет допущен к работе с пассажирами.
Это первый из 5 новых троллейбусов, Чернигов закупил в этом году. Каждый из них обошелся в 3 млн 949 тыс грн. В соответствии с требованиями законодательства, торги проходили в системе публичных закупок «PROZORRO». Окончательный победитель торгов – ЗАО «Черниговский автозавод».
Согласно договору, срок поставки всех пяти троллейбусов – до 9 ноября.
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