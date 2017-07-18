В Чернигове на «зебре» сбили женщину (Фото)
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове на наземном переходе по ул. 1-го Мая произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает муниципальная полиция м. Чернигова.
Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Из травмпункта быстро был приглашен врач для оказания дальнейшей помощи.
Водитель постоянно оставался на месте ДТП и оказывал посильную помощь.
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