В Чернигове мужчина изнасиловал 51-летнюю женщину
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 24 июня обратилась 51-летняя жительница чернигова и сообщила, что около 23 часов на нее напал мужчина и изнасиловал ее.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом следственно-оперативной группы было установлено и найдено 30-летнего мужчину, который признался в содеянном.
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