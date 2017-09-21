В Чернигове может появиться пес-парк
17 лет назад распоряжением городского головы Чернигова были определены следующие места для выгула собак:
— Березовая роща (между парком по ул. Пуховая и вул. Кольцевой);
— Марьин гай (вул. Шевченко);
— микрорайон Масаны (напротив дома № 16 по ул. Независимости).
Практически и фактически почти все владельцы собак такое решение 11 лет вынуждены были все время игнорировать и нарушать — эти участки небольшие, не приспособлены для потребностей животных. Как результат, в Чернигове приняли Правила содержания собак и кошек, позволяют выгуливать собак на придомовых территориях.
Это никоим образом на возникшую ситуацию не повлияло. При нынешней власти города горожане подавали две петиции (обе набрали необходимое количество голосов). Одна — сделать специальные площадки для выгула животных на придомовых территориях. Вторая — о запрете выгула собак на территории Березовой рощи. То есть ситуация с выгулом домашних любимцев постоянно ухудшается и – хочешь не хочешь, а требует конкретного решения. Которое, скорее всего, может быть. Если все владельцы собак и те, кто любит братьев наших меньших, проголосуют за один из проектов общественного бюджета (бюджета участия) – «ПЕС-ПАРК»!
Голосование за проекты в Чернигове проходит с 15 по 30 сентября включительно. Один из крупных проектов (под № 68) имеет рабочее название «Пес-Парк — площадка для выгула собак!»
Его автор — Роман Стариков. Он предлагает построить специализированные площадки для выгула и тренировки собак в пяти различных районах города. Собственно говоря, это зеленые зоны Чернигова, такие как: микрорайон «Масаны»; центр (улица Киевская, 14-А); парк «Березовая роща»; парк «Марьин гай»; микрорайон «ЗАЗ» (проспект Мира, 210). Но это не просто участки травки, огороженные металлической сеткой, а площадки с соответствующим освещением (то есть гулять собачки там смогут почти круглосуточно); еще будут скамейки для отдыха владельцев животных; специальные урны; так называемые станции по уборке ежедневных (натуральных) нужд собачек, а также различные тренажеры для разных пород братьев наших меньших.
Поддержать эти и другие проекты можно как онлайн на официальном сайте горсовета, так и в официально определенных заведениях. где именно – можно посмотреть по ссылке: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/budget/news/13676
Голосование происходит:
Отдел обращений граждан горсовета (вул. Шевченко, 9);
Центр предоставления административных услуг (вул. Рокоссовского, 20-А);
Деснянский райсовет (проспект Победы, 141, комната № 401);
Новозаводская райсовет (вул. Ивана Мазепы, 19, комната № 115);
Профессиональный строительный лицей (проспект Мира, 247, 2-й этаж, методический кабинет);
Профессиональный лицей деревообрабатывающей промышленности (вул. Музыкальная, 2-А, кабинет секретаря);
Высшее профессиональное училище бытового обслуживания (вул. Казацкая, 11-А, комната № 107);
Профессиональный лицей железнодорожного транспорта (вул. Ремесленная, 56, кабинет №16, приемная);
Городской центр социальных служб для детей и молодежи (вул. Хлебопекарная, 24-А, актовый зал).
Для голосования с собой надо иметь паспорт и желание помочь как собачкам, так и их владельцам.
Источник: Деснянская правда
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