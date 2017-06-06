В Чернигове маршрутка устроила дорожный апокалипсис
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На 112 км автодороги Чернигов-Прилуки-Пирятин в с. Талалаевка Нежинского района у дома №119 по ул. Прилуцкой в 3 ч. 50 мин. 5 июня водитель автомобиля «Mitsubichi Lancer», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с забором. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля получили травмы и были госпитализированы в Нежинской городской больницы; В г.. Чернигове по ул. Ивана Мазепы возле дома №51 около 14 часов 5 июня водитель маршрутного автобуса «РУТА 22 СПГ», двигаясь по маршруту №44, совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Passat», который двигался впереди маршрутного автобуса в попутном направлении. После столкновения автобус продолжил движение, выехал на тротуар и совершил столкновение с автомобилями марки «Daewoo Espero» и «ВАЗ-11183». В результате происшествия водитель автомобиля «Daewoo Espero» получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым