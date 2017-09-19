В Чернигове избили 9-летнего мальчика
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Каретой скорой медицинской помощи в Черниговской детской областной больницы доставлен 9-летний мальчик с диагнозом «тупая травма живота». Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Известно, что травму он получил во дворе дома. Мальчика ударили в живот. Позже в полицию с заявлением обратилась жительница чернигова, которая просит провести проверку по факту получения телесных повреждений ее сыном от товарища.
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