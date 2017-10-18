В Чернигове из киоска украли два ведра жвачек

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского горотдела полиции поступило сообщение от продавщицы киоска по улице Доценко. Женщина заявила, что двое неизвестных парней украли два ведра с жевательными резинками и пошли во дворы в направлении рынка «Нива».

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

По горячим следам любителей жвачек нашли и задержали. Ими оказались 17-летние жители столицы.

Жевательные резинки вернули заявительнице под расписку.

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