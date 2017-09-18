В Чернигове ищут свидетелей смертельного ДТП
В производстве следственного управления ГУ Национальной полиции в Черниговской области находится уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
В ходе досудебного расследования было установлено, что 26 августа 2017 года около 21:00 в городе Чернигове водитель автомобиля «ВАЗ 212140», в сцеплении со специализированным прицепом ПГМФ 8902, в котором было загружено прогулочное судно «Крым», двигаясь по вул. Мартына Небабы в направлении от ул. Любецкая проспекта Мира совершил наезд на пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть с правой обочины.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полиция обращается к свидетелям и очевидцам дтп с просьбой позвонить в следственное управление ГУНП в Черниговской области по номерам 619-911, 063-871-63-86 или 102.
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